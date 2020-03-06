С момента возникшей вспышки эпидемии коронавируса нового типа /COVID-19 в Китае весь народ под твердым руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, сплотились воедино в решительной борьбе с эпидемией. Правительство Китая приняло наиболее всеобъемлющие, строгие и тщательные меры по предотвращению и контролю для того, чтобы достичь неотложной задачи как раннего выявления и информирования, быстрой изоляции и быстрого лечения, так и повышения скорости быстрого приема больных и лечения, снижения заражения и смертности. Благодаря неустанным усилиям всей страны, проявилась определенная положительная тенденция по профилактике и борьбе с эпидемией в Китае. По состоянию на 24:00 3-е марта в Китае есть 27585 случаев заражения, 49914 вылечившихся больных, а коэффициент выздоровления пациентов продолжает расти. В других провинциях, так же как и в других городах провинции Хубэй за исключением г. Ухань, число подтвержденных случаев заражения продолжает ежедневно снижаться от более, чем тысячи до десятков и меньше.

Были полностью продемонстрированы институциональные преимущества китайского вида управления в борьбе с новым типом эпидемии. Мы, по возможности быстро создали совместный механизм работ по предотвращению и контролю эпидемии. 31 провинция страны инициировала меры первого уровня по выявлению чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения. Несколько десятков тысяч медицинского персонала и большое количество предметов медицинского назначения были должным образом перемещены в качестве помощи в провинцию Хубэй, ярко продемонстрировав институциональные преимущества «Концентрации усилий на основных событиях». Скорость действий Китая, его сила и масштаб редки, а проявленные лидерские качества, реагирование, организационная мобилизация и возможность исполнения впечатляют. Китай создал прекрасный пример для стран всего мира в борьбе с эпидемией и поделился полезным опытом реагирования с мировым сообществом по профилактике эпидемии и обеспечения важных уроков по управлению в области глобального здравоохранения. Как сказал на пресс-конференции в Пекине 24 февраля старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард: «Оказывается подход Китая успешен. Когда эпидемия пройдет, я надеюсь, что у меня будет возможность еще раз поблагодарить народ Уханя от имени всего мира. Я знаю, что китайцы внесли большой вклад в борьбу с этой эпидемией».

На следующем этапе Китай продолжит работу по контролю, особенно в микрорайонах, и будет активно принимать строгие предупреждающие меры по профилактике и приложит все усилия для предотвращения контрударов эпидемии. В Китае полностью уверены в том, что способны победить в битве по предотвращению эпидемии и борьбе с нею, сохранять хорошие темпы экономического и социального развития и достичь всестороннего построения среднезажиточного общества и ликвидации нищеты.

Вспышка новой коронавирусной пневмонии /COVID-19 не только серьезно угрожает безопасности и здоровью китайского народа, но бросает и суровый вызов безопасности глобальному общественному здравоохранению. В борьбе с эпидемией Китай получил помощь со всего мира, в том числе из Армении. Руководители более 170 стран и 40 международных организаций либо направили китайскому руководству письма и телеграммы, либо озвучили заявления со словами сочувствия и поддержки в адрес китайского народа. Президент Армении Армен Саргсян и Премьер-Министр Никол Пашинян направили послания соболезнования руководству Китая. Известные художники Союза Художников Армении объединили силы, для того, чтобы на месте рисовать картину, молиться за народ Китая в его борьбе против эпидемии. Армянские друзья записывают видеоклип поддержки на китайском и распространяют его через социальные сети. Существуют также отдельные инициативы по доставке медикаментов в соответствующие районы Китая. Совет старейшин г. Гюмри предоставил городу-побратиму г. Сиань гуманитарную помощь. Дружественные армянский и китайский народы стоят вместе в борьбе с эпидемией коронавируса.

В данный момент борьба с эпидемией находится на решающем этапе в Китае, а Южная Корея, Иран, Италия и другие страны все больше сталкиваются с угрозой эпидемии. Вирус не имеет границ и может быть преодолен, только если мы будем бороться вместе. Китай всегда придерживается концепции построения сообщества единой судьбы человечества, играет ответственную роль великой державы и активно участвует в международном и региональном сотрудничестве в борьбе с эпидемиями. Основываясь на принципе открытости и прозрачности, Китай своевременно информировал все стороны об эпидемии, обменивался последовательностью геновируса и тесно сотрудничал с ВОЗ. Чтобы предотвратить распространение нового типа пневмонии по всему миру, Китай стремится выиграть время в глобальной борьбе с эпидемией. Он внес значительный вклад в глобальное общественное здравоохранение и получил полное признание со стороны ВОЗ и всего международного сообщества. В то же время Китай сделал все для укрепления двустороннего сотрудничества со странами, пострадавшими от эпидемии. В последнее время эпидемия усилилась в Иране. Китайская сторона предоставила Ирану помощь в медицинских препаратах, а также отправила группу экспертов-волонтёров китайского Красного Креста, чтобы поддержать Иран в борьбе с эпидемией. Стало ясно, что первый случай заражения новым типом коронавируса был отмечен также и в Армении 1-го марта. 3 марта китайские эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний и эксперты из Министерства здравоохранения Республики Армения связались через видео-стрим, в котором был отражен опыт работы в Китае в области профилактики и лечения нового типа пневмонии. Посольство Китая в Армении также запустило программу сотрудничества с Министерством здравоохранения Армении, предоставив финансирование для приобретения необходимых материалов.

В армянском языке есть поговорка: «Скажешь джан, услышишь джан», и есть старая китайская поговорка: «Подари персик и получишь сливу». Не одержав полную победу над эпидемией, мы не сможем сказать, что победили. На следующем этапе Китай готов и впредь тесно сотрудничать со всеми странами мира, включая Армению, чтобы предотвратить распространение нового типа пневмонии во всем мире и добиться окончательной победы в борьбе с эпидемией.

Чрезвычайный и Полномочный

Посол КНР в РА

Е.П. господин Тянь Эрлун