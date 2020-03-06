Рустам Бадасян обсудил с послом США широкий круг вопросов

Министр юстиции Рустам Бадасян принял чрезвычайного и полномочного посла США в Армении Линн Трейси. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

Рустам Бадасян, приветствуя посла в Министерстве юстиции, выразил благодарность за содействие США армянским реформам и подчеркнул, что будет сделан максимум для углубления и формирования более широкого круга сотрудничества.

Министр еще раз подтвердил, что антикоррупционная борьба является одним из приоритетов правительства Армении и в этом контексте отметил важность тесного взаимодействия правоохранительных органов обеих стран.

Посол США выразила удовлетворение встречей с министром и обсудила вопросы содействия правительства США Армении в реализации амбициозной повестки реформ в полиции, формировании антикоррупционных учреждений, а также вопросы борьбы с трафикингом людей, находящиеся в сфере взаимного интереса США-Армения.