Премьер-министр Армении Никол Пашинян вручил 105-летнему Нурхану Юсуповичу паспорт гражданина Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр написал на своей странице в Facebook, опубликовав фотографию.

“Для меня большая честь выдать паспорт гражданина Республики Армения нашему 105-летнему соотечественнику Нурхану Юсуповичу (он родился в Стамбуле в 1915 году).

Вдвойне трогательно бло узнать, что Нурхан Юсупович принял решение вернуться в Армению на постоянное жительство, вдохновившись ненасильственной, бархатной, народной революцией.

На снимке Нурхан Юсупович целует только что врученный ему паспорт гражданина Республики Армения”, - написал премьер.

19 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что предложил президенту предоставить гражданство 105-летнему итальянцу армянского происхождения, находящемуся в Армении.

“Сегодня я подписал очень памятный документ. Президенту Армении предложил предоставить 105-летнему нашему соотечественнику, согласно его заявлению, гражданство Республики Армения. Нурхан Юсупович родился в 1915 году в Западной Армении, в настоящее время проживает в Республике Армения и в 105 лет, имея итальянское гражданство, захотел получить гражданство Армении. Каждый армянин мира должен иметь гражданство РА. Гордый гражданин Республики Армения”, - писал премьер-министр на своей странице Facebook.

Гражданин Италии 105-летний армянин Нурхан Богосович Юсупович уже несколько месяцев находится в Армении. Решил не только провести оставшуюся часть жизни в Армении, но и получить гражданство Республики Армения.

“Я приехал в Армению впервые. К сожалению, рабочие годы сложились так, что я не смог за все это время побывать в Армении. Как говорится, никогда не поздно, я приехал с большой любовью и очень рад, что я здесь”, - сказал в беседе с Арменпресс дедушка Нурхан.

Нурхан Юсупович родился в Турции в 1915 году. Вначале они с семьей проживали в Стамбуле, затем переехали в Анкару. Отец был торговцем, шляпником. Ткани привозил из Италии и на месте шил шляпы. Он обеспечил все условия, чтобы дети получили хорошее образование. Нурхан Жозефович получил образование в местной итальянской школе. Он всегда отличался успеваемостью, и не случайно, что был в центре внимания итальянских специалистов. После окончания образования некоторое время работал в посольстве Италии в Турции. Вначале работал секретарем по культуре. Так началась его дипломатическая работа. В дальнейшем Нурхан Юсупович работает в посольстве в качестве третьего секретаря, затем второго, военного атташе, дипломатическую деятельность он завершил на посту первого секретаря.

Уже в пенсионном возрасте уехал в Италию, где и жил некоторое время. И вот несколько месяцев назад он переехал в Армению. У дедушки Нурхана нет детей, жена скончалась, и сейчас он живет в Армении с семьей сына сестры и сестры.