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СМИ: Тайка Вайтити снимет мультсериал "Чарли и шоколадная фабрика"

СМИ: Тайка Вайтити снимет мультсериал "Чарли и шоколадная фабрика"

Новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити снимет два эпизода мультсериала "Чарли и шоколадная фабрика", которые будут транслировать на Netflix, сообщает Variety.

"Шоу сохранит дух оригинальной истории, но создаст мир и персонажей, выходящих за рамки книги Даля", — прокомментировал новость представитель Netflix,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал источник изданию, одна из серий будет основана на сюжете одноименной повести Роальда Даля, а другую полностью посвятят вымышленному народу Умпа-Лумпов, с которым дружил кондитер Вилли Вонка.

Лауреат премии "Оскар" напишет сценарий, а также выступит режиссером и исполнительным продюсером проекта.

Дата выхода анимационного фильма пока неизвестна.

 

 


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