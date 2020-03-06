Новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити снимет два эпизода мультсериала "Чарли и шоколадная фабрика", которые будут транслировать на Netflix, сообщает Variety.

"Шоу сохранит дух оригинальной истории, но создаст мир и персонажей, выходящих за рамки книги Даля", — прокомментировал новость представитель Netflix,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал источник изданию, одна из серий будет основана на сюжете одноименной повести Роальда Даля, а другую полностью посвятят вымышленному народу Умпа-Лумпов, с которым дружил кондитер Вилли Вонка.

Лауреат премии "Оскар" напишет сценарий, а также выступит режиссером и исполнительным продюсером проекта.

Дата выхода анимационного фильма пока неизвестна.