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Компании, осуществляющие деятельность в космической сфере, получат налоговые льготы

Компании, осуществляющие деятельность в космической сфере, получат налоговые льготы

Национальное собрание Армении во втором чтении и полностью приняло представленный правительством пакет законопроектов, которым предлагается предоставить высокотехнологичным компаниям налоговые льготы для осуществления деятельности в космической сфере.

Как передает «Арменпресс», пакет проектов Закона “О космической деятельности” и смежных законов получил 113 голосов “за”.

Пакет на заседании НС представил министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян, в частности, отметив, что это проект о предоставлении высокотехнологичным компаниям налоговых льгот для деятельности в космической сфере и превращении деятельности в сферу, подлежащую лицензированию.

Проектом Закона о космической деятельности регулируются отношения, связанные с организацией и осуществлением космической деятельности в Армении.


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БелТА


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