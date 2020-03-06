Новый глава Boeing обвинил предшественника в снижении качества продукции компании

Бывший руководитель американской аэрокосмической корпорации Boeing Деннис Меленберг сумел добиться значительного увеличения объемов производства компании, однако это привело к снижению качества продукции. Такое мнение выразил в опубликованном в четверг интервью газете The New York Times Дэвид Кэлхун, который в декабре 2019 года стал новым генеральным директором Boeing.

По словам Кэлхуна, возглавив компанию, он убедился, что в ней больше проблем, чем казалось раньше. "Если честно, их больше, чем я предполагал", - сказал он. "Это говорит о слабости нашего руководства", - добавил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как полагает Кэлхун, американские регуляторы могут сертифицировать авиалайнеры Boeing 737 MAX летом текущего года.

В 2019 году была приостановлена эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.