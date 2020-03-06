Омбудсмен Армении присутствовал на совещаниях в ЕСПЧ

Защитник прав человека Армении Арман Татоян 5 марта в Европейском суде по правам человека присутствовал на совещаниях под руководством его председателя Линоса-Александра Сисилианоса. На них присутствовал и судья Европейского суда от Армении Армен Арутюнян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

В ходе совещания была затронута практика вовлечения третьей стороны в дела, расследуемые в ЕСПЧ по инициативе омбудсмена с 2017 года, которая считается лучшим международным опытом. Европейский суд подчеркнул важность этой практики и ее продолжения, а также подчеркнул высокое профессиональное качество этих ходатайств.

Арман Татоян отметил опыт представления Защитником прав человека независимых оценок исполнения решений Европейского суда в Дирекцию по правам человека и верховенству права Совета Европы, а также переподготовку аппарата омбудсмена и других органов и широкие осведомительные программы, которые основаны на эффективном внедрении в стране юриспруденции Европейского суда.