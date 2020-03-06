Кратковременное решение: эксперт об итогах встречи Путин-Эрдоган

По итогам состоявшейся 5 марта встречи президентов России и Турции по Сирии были достигнуты договоренности, согласно которым выигрышными оказались все три непосредственно вовлеченные стороны.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал арабист Саркис Григорян. В частности, если у Турции были наблюдательные пункты в районе Идлиба, то сейчас она добавила и вооруженные силы, и начнет осуществлять определенную патрульную службу вместе с российскими коллегами.

“Что касается Сирии, то правительственные силы добились того, что смогли выйти на очень важные магистрали - M5 и M4. За это время магистраль M5 была освобождена, а M4 будет контролироваться и Россией. Это важные узлы, которые связывают Алеппо с направлениями Латакия, Дамаск, - представил арабист. В случае Сирии это также хорошая возможность для восстановления Алеппо. За это время правительственные силы освободили его от вооруженных группировок, Алеппо стал безопасным, уже работает аэропорт, который до этого был уязвим, боевики были отброшены назад.

Что касается ослабления напряженности в Идлибе, то Саркис Григорян отметил, что несколько дней назад Турция уже заявляла о прекращении активных действий, это было посланием, что они готовятся к встрече с президентом РФ. По словам арабиста, можно сказать, что напряженность ослабнет лишь в некоторой степени, поскольку пока нет глубинных решений.

“Договоренности, достигнутые президентами России и Турции, - кратковременные решения. Долгосрочным решением было бы, если бы была определена судьба региона и райцентра Идлиба, что, я думаю, стороны оставили на будущее. В этом направлении еше многое предстоит сделать”, - отметил Саркис Григорян, не исключив, что силы, контролирующие значительную часть Идлиба, в любом случае время от времени будут пытаться делать ситуацию напряженной.

В связи с обострением ситуации в Идлибе Турция использовала вопрос беженцев в качестве инструмента давления. Саркис Григорян отметил, что эту политику Турция продолжит с несколькими целями. На данном этапе она использовал это в качестве инструмента для давления на Европу, но в дальнейшем может применить ее и для изменения демографической картины в ннекоторой части Сирии.

Ситуация с Идлибом обострилась в конце января, когда в ответ на нарушение боевиками перемирия Вооруженные силы Сирии дали вынужденный отпор и освободили значительную часть района Алеппо и Идлиба. Москва выразила поддержку этим действиям, а Анкара расценила это как нарушение достигнутых договоренностей. Президент Турции заявил, что собирается предпринять решительные шаги в Идлибе. Турция в Идлибе начала военную операцию “Весенний щит”, в результате чего ситуация еще более обострилась. 5 марта состоялась встреча президентов России и Турции, по итогам которой были достигнуты договоренности, связанные с режимом прекращения огня, контролем магистралей M5, M4, созданием буферной зоны и рядом других вопросов.

Анна Гзирян