Система баллов дает конкретные результаты: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян констатирует, что балловая система регулирования дорожного движения дает конкретные результаты. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр написал на своей странице в Facebook.

“Я должен констатировать, что балловая система уже дает конкретные результаты.

В частности, число жертв дорожно-транспортных происшествий по сравнению с прошлым годом сократилось на 3, а по сравнению с 2018 годом - на 18, несмотря на то, что число автомобилей в Армении увеличилось на несколько десятков тысяч.

В Ереване по состоянию на 6 марта 2019 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, число дорожно-транспортных происшествий сократилось на 38, число жертв на 1, число раненых -на 84”, - написал премьер-министр Армении.