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В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса

В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса

Министр обороны Израиля Нафтали Беннет запретил въезд и выезд из палестинского Вифлеема в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает 13 канал израильского телевидения.

"Министр обороны Нафтали Беннетт вечером в четверг по согласованию с армейским командованием и координатором деятельности израильского правительства на палестинских территориях закрывает границы Вифлеема. Передвижение израильтян и палестинцев в город и из города запрещено", - говорится в сообщении телеканала,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Решение принято в ходе экстренного совещания в министерстве обороны, отмечается в сообщении.

В четверг вечером президент Палестины Махмуд Аббас объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой коронавируса. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе также объявил о закрытии всех учебных заведений во всех палестинских территориях на 30-дневный период режима ЧС. Ранее в четверг палестинский минздрав объявил о семи предполагаемых случаях заражения коронавирусом в одном из отелей Вифлеема.

Общее число заболевших в Израиле в четверг вечером увеличилось до 17.

 

 

 


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