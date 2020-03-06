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В Японии из-за коронавируса отменили церемонию в память жертв цунами 2011 года

В Японии из-за коронавируса отменили церемонию в память жертв цунами 2011 года

Правительство Японии из-за угрозы коронавируса отменило траурную церемонию по случаю годовщины землетрясения и цунами 11 марта 2011 года, в результате которого погибли или пропали без вести более 20 тыс. человек. Согласно решению, принятому в пятницу на заседании, премьер-министр Синдзо Абэ и члены его кабинета проведут из уважения к чувствам семей погибших минуту молчания в резиденции главы правительства, который также зачитает траурное обращение к нации,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Мощное землетрясение магнитудой 9 у берегов Японии вызвало цунами высотой в некоторых районах более 40 метров. Оно обрушилось на северо-восточное побережье главного острова страны Хонсю и привело к аварии на АЭС "Фукусима-1". Цунами уничтожило практически всю прибрежную зону в префектурах Мияги, Иватэ и Фукусима.

Число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 1050 человек, 12 умерли. Среди зараженных большинство (696 человек) приходится на пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который зашел в порт Иокогама и был поставлен там в карантин.

 


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