Лыжник Микаел Микаелян удачно выступил на чемпионате до 23 лет

Член сборной Армении по лыжному спорту Микаел Микаелян удачно выступил на чемпионате мира до 23 лет.

Как передает «Арменпресс», на проходящем в немецком городе Обервиесенталь молодежном чемпионате мира в пробеге на 30 км вольным стилем Микаелян добился исключительно удачного результата: стартовав 38-м, он достиг финала 11-м. Армянский лыжник обошел представителей Финляндии, Италии, Латвии и других стран. В этом виде первым финишную черту пересек представляющий Норвегию Харальд Амундсен с результатом - 1: 12.42.

В соревнованиях в пробеге на 30 км вольным стилем до 23 лет приняли участие 63 спортсмена из 25 стран.