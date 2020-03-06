Военнослужащие ВС Армении пресекли попытку диверсионного проникновения противника

6 марта, около 05:30, азербайджанские военнослужащие предприняли попытку диверсионного проникновения в направлении одной из боевых позиций на северо-восточном направлении Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Благодаря грамотным действиям личного состава, противник, понеся потери, был отброшен на исходную позицию, оставив боеприпасы и снаряды. Армянская сторона не понесла потерь, в результате действий легкое ранение получил один военнослужащий, подробности инцидента уточняются.

Анализ действий показывает, что для этого диверсионного проникновения, осуществленного соответствующим составом, противник провел серьезные подготовительные работы.

Для открытия проходов на минных полях был использован не азербайджанский миноискатель.