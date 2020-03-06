Власти Гватемалы объявили стихийное бедствие из-за коронавируса

Правительство Гватемалы, где не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, объявило стихийное бедствие в связи с угрозой распространения заболевания.

"На собрании совета министров мы решили объявить ситуацию стихийного бедствия на всей национальной территории. Указ вступает в силу немедленно с момента опубликования. Усиливаем пограничный контроль", - заявил президент страны Алехандро Джамматеи в Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что в Гватемале пока не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

О случаях коронавируса сообщалось в граничащей с Гватемалой Мексике и Коста-Рике – еще одном государстве центральноамериканского региона.