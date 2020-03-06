СМИ: депутат и сотрудник французского парламента заразились коронавирусом

Новый коронавирус был обнаружен у одного из депутатов партии "Республиканцы" в Национальном собрании Франции, аналогичный диагноз был поставлен одному из административных работников нижней палаты парламента. Об этом сообщает в четверг вечером радио France Info со ссылкой на коммюнике от имени председателя Нацсобрания Ришара Феррана.

В нем уточняется, что депутат был доставлен в реанимацию, а сотрудник, который работает в парламентской столовой, был просто госпитализирован. Радиостанция уточняет, что речь может идти о депутате партии "Республиканцы" Жан-Люке Рейтцере. В четверг вечером он был госпитализирован с соответствующими симптомами в больницу города Мюлуз (департамент Верхний Рейн),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Количество заразившихся коронавирусом во Франции возросло до 423, за последние сутки число погибших от вызванной им болезни увеличилось до семи. С четверга на материковой части страны не осталось ни одного региона без заболевших.