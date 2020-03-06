Время в Ереване: 11:07:36,   6 Март

Франция завершила внутригосударственные процедуры ратификации соглашения Армения-ЕС

Франция завершила внутригосударственные процедуры ратификации соглашения Армения-ЕС

Франция 5 марта  2020 года сообщила в Генеральный секретариат Европейского совета и Совета ЕС о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским Союзом. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом Сенат Франции ратифицировал 18 декабря 2019 года.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации