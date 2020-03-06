Франция завершила внутригосударственные процедуры ратификации соглашения Армения-ЕС

Франция 5 марта 2020 года сообщила в Генеральный секретариат Европейского совета и Совета ЕС о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским Союзом. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом Сенат Франции ратифицировал 18 декабря 2019 года.