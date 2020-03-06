Более 30 человек скончались из-за коронавируса за сутки в Китае

В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 случай летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 143 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря прошлого года число жертв коронавируса в стране составило 3,42 тыс. человек, зарегистрировано 80,552 тыс. случаев заболевания.

В эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй скончались 29 человек (23 - в административном центре провинции городе Ухане), один - в провинции Хайнань,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 2,931 тыс. человек, заболели 67,592 тыс. человек (в Ухане - 49,797 тыс.). По состоянию на утро пятницы, почти 42 тыс. человек вылечились и выписаны из больниц.

Всего на материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходит курс лечения 23,8 тыс. человек, состояние 5,7 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 53,7 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.