В Палестине объявили 30-дневный режим ЧС из-за угрозы коронавируса

Глава Палестины Махмуд Аббас объявил режим чрезвычайной ситуации на всех территориях страны в связи с угрозой коронавируса, передает агентство ВАФА.

"Президент Палестины Махмуд Аббас принял сегодня вечером указ, объявляющий режим чрезвычайной ситуации на всех палестинских территориях в течение месяца, начиная с момента подписания, для борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении агентства,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штейя также объявил о закрытии всех учебных заведений во всех палестинских территориях на 30-дневный период режима ЧС.

Ранее в четверг палестинский минздрав объявил о семи предполагаемых случаях заражения коронавирусом в одном из отелей Вифлеема.