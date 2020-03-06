В идлибской зоне деэскалации в Сирии вступил в силу режим прекращения огня

Режим прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации, согласованный президентами России Владимиром Путиным и Турции Тайипом Эрдоганом, формально вступил в силу в пятницу в 00:01 мск.

О достижении договоренностей объявил в четверг вечером министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров лидеров двух стран, длившихся более пяти часов. Глава МИД зачитал совместное заявление глав государств, в котором говорится о прекращении всех боевых действий "по существующей линии соприкосновения в идлибской зоне деэскалации с 00:01 минуты 6 марта 2020 года".

На встрече в Москве Путин и Эрдоган также согласовали ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в идлибской зоне. В частности, с 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М4 в Сирии, вдоль которой будет создан коридор безопасности,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В принятом двумя президентами заявлении выражается решимость уничтожить все террористические группировки, действующие в Сирии. В документе также подтверждена приверженность Москвы и Анкары суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии. Комментируя достигнутые РФ и Турцией договоренности, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг выразил надежду на то, что они приведут к немедленному прекращению огня в Идлибе.