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Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания: прямое включение

Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания: прямое включение

В Национальном собрании продолжаются работы четырехдневного заседания. Как передает «Арменпресс», в повестку заседания 6 марта включен ряд вопросов.

На голосование будет поставлен ряд обсужденных в предыдущий день законодательных инициатив. Депутаты проголосуют за пакет проектов законов О внесении дополнения в Уголовный кодекс Республики Армения и о внесении дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения. Пакетом предлагается криминализировать призывы к насилию и пропаганду насилия.

Будут также поставлены на голосование проекты законов О внесении дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения и о внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения. Депутаты также будут голосовать и по нескольким другим законопроектам.


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