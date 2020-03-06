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USAID и благотворительный Фонд “Мой шаг” обсудили пути сотрудничества

USAID и благотворительный Фонд “Мой шаг” обсудили пути сотрудничества

4 марта в Вашингтоне состоялась встреча супруги премьер-министра Армении, председателя Совета попечителей благотворительных Фондов “Мой шаг” и “City of smile/Город улыбок” Анны Акопян и исполнительного директора фонда Ованнеса Казаряна с заместителем руководителя аппарата Бюро по вопросам Европы и Азии Агентства США по международному развитию (USAID) Брок Бирманом. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе Анны Акопян.

Анна Акопян поблагодарила господина Бирмана за содействие, оказываемое Армении в деле демократического развития со дня обретения независимости. В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества в рамках деятельности фонда. В частности, были обсуждены программы, направленные на стимулирование здорового образа жизни в общеобразовательных школах, усиление областных культурных центров и на охрану окружающей среды.


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