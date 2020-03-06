Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта

На территории Армении по положению на 08:30 6-го марта есть закрытые автодороги. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что автодороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области, закрыты на неопределенное время. Перевал Варденяц и автодорога Сотк-Карвачар закрыты для грузовых автомобилей с прицепом, для легковых –открыты.

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.