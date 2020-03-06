Цены на цветные металлы - 05-03-20

ЛОНДОН, 6 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 5 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.35% и составила 1726.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.52% и составила 5688.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.81% и составила 1826.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.08% и составила 12815.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.15% и составила 17000.00 долларов США, цена на цинк выросла на 1.74% и составила 2018.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.06% и составила 20613.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.