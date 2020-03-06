"Республика Армения": Поживем – увидим

Национальная сборная Армении по футболу узнала соперников по очередному крупному международному турниру. Осталось определиться с главным тренером и приступить к реализации намеченной цели. А она, думается, будет максималистской, учитывая, что с Лиги наций УЕФА, о которой мы и собираемся рассказать, начинается отбор на чемпионат мира. Может, на этот раз получится не так, как всегда?

Пока мы можем только надеяться на удачный исход очередной европейской кампании нашей сборной, поскольку в данный момент весомых причин для оптимизма просто нет. Даже соперники теперь нам достались куда более сильные, нежели Гибралтар и Лихтенштейн из предыдущего розыгрыша Лиги наций. Два года назад наши футболисты особо не справились с «карликами» европейского футбола, недосчитавшись в матчах с ними 4 очков. Сейчас же вместо них придется играть с бескомпромиссными грузинами и эстонцами. Ну, а третьим соперником отечественной сборной по итогам жеребьевки в Амстердаме стали неотлучные от нас македонцы. Впрочем, теперь их величают северными македонцами. Что интересно: формально сборные Грузии и Македонии еще не поставили точку в выступлениях в первом розыгрыше Лиги наций. Они с того турнира пробились в плей-офф отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и теперь реально претендуют на участие в финальной стадии континентального первенства. Македонцы в этот самый плей-офф прошли, опередив как раз нашу сборную. 26 марта сборные Грузии и Македонии сыграют с командами Беларуси и Косово и в случае успеха через 5 дней уже в очном противостоянии оспорят путевку на чемпионат Европы.

А у сборной Армении пока иные заботы. Нам еще нужно найти главного тренера. Этот пробел будет восполнен в ближайшие дни или недели, поскольку 26 и 30 марта нашей команде предстоят выездные контрольные матчи со сборными Узбекистана и Казахстана.

Подробнее читайте в газете «Республика Армения» 6 марта 2020г.