"Республика Армения": Пока вакцины нет, карантин - наше лучшее оружие против эпидемии

Лучшая стратегия в борьбе с любой эпидемией - работать на опережение, считает видный ученый, профессиональный вирусолог и генетик, профессор вирусологии при Университете Монреаля (Université de Montréal, Québec, Canada) Левон Абрамян. Профессор работал в ереванском Институте молекулярной биологии, Карловском Университете в Праге, в двух известных университетах в США (University of Nebraska Virology Center; Rush University Medical Center), в московском Институте молекулярной генетики, в Институте клинических исследований города Монреаля и Леди Девис, Институте McGill University (Canada). Много лет Абрамян занимается исследованием коронавируса, порядка 16 лет занимался изучением ВИЧ, а также работает с вирусом гриппа, вирусом Зика и рядом других вирусов зоонотического потенциала (зооноз - микроорганизм животного, который может заражать человека). За информацией к профессору Абрамяну при вспышках тех или иных эпидемий часто обращаются многие зарубежные издания. Нам удалось связаться с ученым с просьбой прокомментировать ситуацию с коронавирусом (COVID-19), степень его опасности применительно к Армении.

«Я уже не раз говорил, а также много писал в социальных сетях, и через моих соотечественников пытался донести самое главное: правительство Армении должно приготовиться, соответственно международным стандартам, к этой эпидемии, а граждане должны следовать инструкциям санитарно-медицинских служб и государственных органов, которые отвечают за эпидемиологическую и национальную безопасность. Граждане же поддаются панике, которая подстёгивается отчасти и некоторыми недобросовестными репортёрами и блогерами. Да, нужно избегать паники, но не с помощью повторения мантры "вирус не страшный и всё обойдётся". Честная информация, вовремя доложенная до населения экспертами в доходчивой форме, плюс готовность государственных структур к эпидемии - вот это лучшая стратегия и для защиты населения, и для обеспечения спокойствия в стране. Новые вирусные инфекции - это сложное и малоизученное пока явление. Я, например, занимаюсь этой проблемой годы, и каждый день мы находим что-то новое. У Армении нет ни финансовых, ни человеческих ресурсов такого масштаба, как в Китае, России или США. Поэтому стратегия наша должна быть более эффективной и просчитанной, а опыт других стран необходимо знать как таблицу умножения. Нет панике, но необходимо действовать на опережение», - подчеркнул профессор Левон Абрамян.

Интервью с Левоном Абрамяном читайте в газете «Республика Армения» 6 марта 2020г.