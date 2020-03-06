"Республика Армения": Баку переносит антиармянскую вакханалию в Россию

Обращение посла Армении в России Вардана Тоганяна в Генпрокуратуру РФ с требованием начать проверку по факту разжигания национальной розни, ксенофобии и религиозной нетерпимости в связи с публикацией в «Независимой газете» измышлений официального Баку по поводу геноцида армян в азербайджанском городе Сумгаит 26-29 февраля 1988г. породило натуральную истерию в среде азербайджанского руководства. Равно как и факт удаления провокационной статейки с сайта "НГ".

Через подконтрольные властям СМИ Баку распространил 2 марта утверждение о том, что «уже на днях в Москве стартует судебный процесс" в отношении "НГ", и призвал азербайджанскую диаспору "подняться и обратить судебный процесс против Армении". Уже на следующий день региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области обратилась с письмом соответствующего содержания к Генпрокурору России Игорю Краснову и главе Роскомнадзора Александру Жарову. А председатель азербайджанской общины в Москве Шамиль Тагиев обратился к Генпрокурору РФ с требованием обеспечить безопасность автора этой завиральной публикации Льва Аскерова, который, как выяснилось по ходу, является не только бывшим собкором ряда советских изданий, но и автором алиевского рупора haqqin.az, "и не допустить провокации со стороны представителей армянской диаспоры России и диппредставительства".

Как всегда, никакой конкретики. Никакой информации о "готовящихся провокациях" у властей апшеронского султаната нет и быть не может по определению. Тут главное - ввести в сознание "нужных людей", а по возможности и широких масс небылицу о якобы существующей вероятности подобного рода действий со стороны армян. Подобные действия также подпадают под определение разжигания межнациональной розни.

А вот действия руководимых официальным Баку азербайджанцев вполне могут быть квалифицированы как террористическая угроза.

Подробнее читайте в газете «Республика Армения» 6 марта 2020г.