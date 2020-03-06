"Республика Армения": Выгодная переработка

О том, что отработанное ядерное топливо с Армянской атомной станции может использоваться в России, заявил на днях директор научно-исследовательского института «Арматом» Ваграм Петросян, пояснив, что на сегодня Армения и Россия ведут переговоры на эту тему.

Поставщиком ядерного топлива для армянской АЭС выступает Топливная компания «Росатома» - АО «ТВЭЛ». Причем, за все годы своей работы ААЭС использовала только российское ядерное топливо, которое, по оценкам экспертов сферы и представителей самой станции, зарекомендовало себя с самой лучшей стороны. Сама компания «ТВЭЛ» входит в состав Топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом» и включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. При этом основной деятельностью «ТВЭЛ» является производство и поставки ядерного топлива для энергетических и исследовательских реакторов. Достаточно сказать, что топливная компания обеспечивает ядерным топливом 78 энергетических реакторов в России и пятнадцати государствах Европы и Азии.

Если же речь идет о поставках обогащенного уранового продукта, то в этом случае работы на международном рынке осуществляются через другую отраслевую компанию «Росатома» – АО «Техснабэкспорт». Так вот, совместно с компанией «Технаснабэкспорт» обеспечивается более 30% доли присутствия на зарубежном рынке услуг по обогащению урана.

Подробнее читайте в газете «Республика Армения» 6 марта 2020г.