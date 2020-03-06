"Республика Армения": Незаконно нажитое имущество будет конфисковано

Национальное Собрание 100 голосами «за» приняло в первом чтении проект закона «О конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение». Этот документ предполагает изменения также в смежных законах, так что вопрос обсуждался в пакете. Он инициирован правительством и, как отметил в ходе представления законопроекта министр юстиции РА Рустам Бадасян, является инструментом, ориентированным на будущее.

По словам министра, этой инициативой в Армении внедряется механизм конфискации необоснованного богатства, преследуется цель внедрить лучшие критерии, предлагаемые международными договорами и документами международных структур в борьбе с оборотом преступных активов. Этот механизм уже внедрен в ряде стран и доказал свою результативность, отметил министр.

Отметим, что документом предусмотрены новые правила гражданского судопроизводства, которые позволят осуществлять изучение активов граждан и конфисковывать в пользу государства их имущество, добытое незаконным путем.

В последние полтора года в политических и общественных кругах муссировались слухи о применении этого беспрецедентного инструмента, как вынужденной меры преодоления сложившейся в стране крайней социальной поляризации.

Подробнее читайте в газете «Республика Армения» 6 марта 2020г.