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Азербайджан стрелял в направлении Тавуша из крупнокалиберных пулеметов

Азербайджан стрелял в направлении Тавуша из крупнокалиберных пулеметов

Подразделения азербайджанских пограничных войск на Тавушском участке Армении 5 марта вновь прибегли к провокационным действиям.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

 “Уже несколько дней азербайджанские пограничные подразделения стреляют в этом же направлении из крупнокалиберных пулеметов. Подразделения ВС Армении, как правило, проявляют сдержанность, однако целевые выстрелы не останутся без ответа. Вся ответственность за эти провокации и их последствия падет на азербайджанскую сторону”, - отметил Арцрун Ованнисян.


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