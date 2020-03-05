Азербайджан стрелял в направлении Тавуша из крупнокалиберных пулеметов

Подразделения азербайджанских пограничных войск на Тавушском участке Армении 5 марта вновь прибегли к провокационным действиям.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

“Уже несколько дней азербайджанские пограничные подразделения стреляют в этом же направлении из крупнокалиберных пулеметов. Подразделения ВС Армении, как правило, проявляют сдержанность, однако целевые выстрелы не останутся без ответа. Вся ответственность за эти провокации и их последствия падет на азербайджанскую сторону”, - отметил Арцрун Ованнисян.