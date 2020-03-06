Газета “Айастани Анрапетутюн”: Занятия по пчеловодству в Кашатаге

Естественно, что условия Кашатагского района дают большую возможность для развития животноводства и пчеловодства. По информации директора ГНКО “Кашатагская станция ветеринарного обслуживания” (КСВО) Армена Элбакяна, в районе есть 6000 и более пчелиных семей. Можно их удвоить.

Учитывая перспективы развития пчеловодства и нынешние условия, специфику природы, по приглашению Кашатагской районной администрации и по инициативе Министерства сельского хозяйства Республики Арцах, 4 марта в зале заседаний районной администрации состоялся семинар, посвященный пчеловодству. В мероприятии приняли участие жители района, занимающиеся пчеловодством, частные предприниматели. Заместитель министра сельского хозяйства Республики Арцах Тигран Арустамян, приветствуя присутствующих, обратился к сельскохозяйственным условиям Кашатагского района, к вопросам земледелия, садоводства, скотоводства. Он подчеркнул также и важность пчеловодства, которое для многих стало и может стать большим источником дохода.

По словам Т. Арустамяна, в Арцахе в общей сложности насчитывается около 27 000 пчелиных семей, следовательно, возможно получать большое количество меда. В ходе семинара были затронуты и вопросы токсичных веществ, применяемые в сельском хозяйстве, которые отрицательно влияют на пчел”.

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