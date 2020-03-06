Газета “Айастани Анрапетутюн”: Положительные шаги по решению экологических проблем

“В интервью, данном “АА” эколог, председатель ОО “Во имя устойчивого человеческого развития” Карине Даниелян, касаясь экологической ситуации в Армении, отметила: “Сегодня больше всего тревожит, конечно, озеро Севан. Не знаю, какое лето нас ожидает, как проявится цветение озера. В результате этого комулятивного эффекта загрязнения, небольшого повышения уровня озера идет довольно активный процесс заболачивания, что крайне опасно, и в этом причина моего основного беспокойства. Есть и риски опустынивания, связанные с изменением климата, и они уже проявляются. Мы использовали Араратский артезианский бассейн очень неосторожно, неэффективно, поэтому в Армавирской и Араратской областях, риск опустынивания очень высок. Министерство окружающей среды в рамках своих полномочий осуществляет шаги по улучшению экологического состояния озера. Очищаются от деревьев затопленные прибрежные территории. Хозяйствующих субъектов, действующих вокруг озера, обязуют устанавливать очистительные станции. Предпринимаются меры по установке станций биологической очистки сточных вод близлежащих крупных населенных пунктов. Но также известно, что Севан загрязняется в основном из-за невнимательного отношения населения близлежащих населенных пунктов, которые загрязняют реки, впадающие в озеро” ”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.