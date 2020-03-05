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Анна Акопян присутствовала на концерте по случаю 100-летия армяно-американских отношений

Анна Акопян присутствовала на концерте по случаю 100-летия армяно-американских отношений

В Национальном соборе Вашингтона в рамках фестиваля «Армянская Одиссея․ цвет граната» 4 марта состоялся беспрецедентный мультимедийный концерт, посвященный 100-летию установления армяно-американских дипломатических отношений. Концерт был организован посольством Армении в США в сотрудничестве с PostClassical Ensemble.

Почетным гостем концерта была супруга премьер-министра Республики Армения, г-жа Анна Акопян, присутствовали также члены Конгресса США, высокопоставленные чиновники администрации, аккредитованные в Вашингтоне послы, церковные лидеры, меценаты, представители армяно-американских организаций, партий и общин. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Анны Акопян, концерт начался с «Дле Яман» в исполнении знаменитого Дживана Гаспаряна.

В своем вступительном слове посол Армении в США Варужан Нерсесян подчеркнул выбор места, отметив, что там захоронено тело президента США Вудро Вильсона. Посол отметил, что президент Уилсон подал первые примеры прав граждан и представил принципы самоопределения и равенства наций. Не случайно гуманитарная деятельность президента Уилсона проложила путь к признанию Геноцида армян столетие спустя.

Помощник государственного секретаря США по вопросам образования и культуры Мари Ройс в своем выступлении коснулась армяно-американских дипломатических отношений, отметив, что культура играет особую роль в этом контексте. Г-жа Ройс также подчеркнула важность сотрудничества в научной и образовательной сферах.


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