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Сирийская армия отражает атаки террористов на трассе Дамаск-Алеппо

Сирийская армия отражает атаки террористов на трассе Дамаск-Алеппо

Правительственная армия САР отражает атаки террористов в районе поселения Дадих, расположенного на трассе М5 в провинции Идлиб, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

Террористы предпринимают попытки атаковать передовые позиции армии. Под огнем находится как сама трасса, так и поселения в районе города Саракеб. Основной удар террористов пришелся на позиции в районе поселения Дадих.

Артиллерия сирийской армии ведет плотный огонь по скоплениям техники и живой силе боевиков.

На западных и северо-западных окраинах стратегически важного города Саракеба также идет бой.


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