Обсужден процесс работ по внедрению новой системы налога на недвижимость в Армении

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого были обсуждены предложения по пересмотру системы налогообложения недвижимости в Армении. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, предложения были представлены с учетом результатов проведенных у премьер-министра предыдущих обсуждений.

В частности, предложения касались ставок налога на недвижимость для квартир, общественных и производственных площадей, гаражей и незастроенных земельных участков. Была затронута методология оценки имущества и территорий, а также возможные последствия изменения ставок.

Было отмечено, что целью предложений является повышение адресности налогообложения. Ответственные лица подчеркнули, что в результате изменений ожидается введение эффективной системы оценки и налогообложения недвижимости.

Премьер-министр Пашинян поручил составить соответствующую концепцию на основе предложений с учетом высказанных в ходе обсуждения замечаний и мнений.