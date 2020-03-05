Президент Арцаха провел совещание по вопросам предотвращения коронавируса

Президент Республики Арцах Бако Саакян 5 марта провел рабочее совещание, на котором были обсуждены вопросы, связанные с ходом работ по предотвращению распространения в республике острых респираторных инфекций и нового коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, участвующие в совещании руководители соответствующих сфер доложили Саакяну о проделанном. Была проанализирована ситуация, связанная с проводимыми мероприятиями по борьбе с коронавирусом.

Члены межведомственной комиссии, созданной решением правительства Арцаха, в том числе органы государственного управления, будучи на постоянной связи с соответствующими структурами Республики Армения, осуществляют в этом вопросе единую совместную политику.

Президент Арцаха подчеркнул необходимость контроля за эпидемиологической обстановкой в республике и принятия всех превентивных мер.

Население должно быть информировано обо всех отдельных проявлениях, связанных с острыми респираторными инфекциями, в том числе новым коронавирусом, и эта информация должна быть всегда доступна для граждан.

Бако Саакян дал соответствующие поручения по проведению организованной и скоординированной работы, отметив необходимость тесного сотрудничества в этом вопросе всех государственных структур.

В совещании приняли участие госминистр Республики Арцах Григорий Мартиросян, секретарь Совета безопасности Аршавир Гарамян, другие должностные лица.