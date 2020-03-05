Министр обороны Армении Давид Тоноян, начальник Генштаба ВС, генерал-лейтенант Артак Давтян, высокопоставленные представители ГШ ВС и министерства обороны 5 марта посетили воинский пантеон "Ераблур" по случаю дня рождения Национального героя Армении, героя Арцаха, государственного и военного деятеля Вазгена Саркисяна.

Как сообщили

Арменпресс

в пресс-службе министерства обороны Армении, участники церемонии возложили цветы к могилам Вазгена Саркисяна, Андраника Озаняна и памятнику армянам, которые пожертвовали своей жизнью ради независимости родины.