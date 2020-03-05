Руководство ВС Армении посетило "Ераблур" по случаю дня рождения Вазгена Саркисяна
18:29, 5 Март, 2020
Министр обороны Армении Давид Тоноян, начальник Генштаба ВС, генерал-лейтенант Артак Давтян, высокопоставленные представители ГШ ВС и министерства обороны 5 марта посетили воинский пантеон "Ераблур" по случаю дня рождения Национального героя Армении, героя Арцаха, государственного и военного деятеля Вазгена Саркисяна.Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении, участники церемонии возложили цветы к могилам Вазгена Саркисяна, Андраника Озаняна и памятнику армянам, которые пожертвовали своей жизнью ради независимости родины.
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