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Руководство ВС Армении посетило "Ераблур" по случаю дня рождения Вазгена Саркисяна

Руководство ВС Армении посетило "Ераблур" по случаю дня рождения Вазгена Саркисяна

Министр обороны Армении Давид Тоноян, начальник Генштаба ВС, генерал-лейтенант Артак Давтян, высокопоставленные представители ГШ ВС и министерства обороны 5 марта посетили воинский пантеон "Ераблур" по случаю дня рождения Национального героя Армении, героя Арцаха, государственного и военного деятеля Вазгена Саркисяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении, участники церемонии возложили цветы к могилам Вазгена Саркисяна, Андраника Озаняна и памятнику армянам, которые пожертвовали своей жизнью ради независимости родины.
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БелТА


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