Президент Арцаха вручил государственные награды и свидетельства о почетных званиях

Президент Республики Арцах Бако Саакян 5 марта вручил государственные награды и свидетельства о почетных званиях группе лиц, добившихся успехов в разных сферах жизнедеятельности республики.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, поздравив присутствующих, Бако Саакян отметил, что они представляют разные сферы и своей многолетней плодотворной работой содействуют развитию нашей республики.

Глава государства подчеркнул, что государство ценит их патриотическую деятельность, выразив уверенность, что они и впредь продолжат работать с той же энергией и эффективностью.