Власти Дели потребовали закрыть начальные школы из-за коронавируса

Власти Дели рекомендовали закрыть начальные школы и отключить биометрические системы в организациях из-за возможного распространения коронавируса, передает издание ANI.

"В качестве меры предосторожности, чтобы предотвратить возможность распространения COVID-19 среди наших детей, правительство Дели распорядилось немедленно закрыть все начальные школы", - говорится в сообщении издания,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Руководителям правительственных департаментов, организаций и муниципальных фирм было рекомендовано приостановить использование биометрических систем.

Ранее в четверг министр здравоохранения Индии сообщил, что в стране зарегистрировано 29 случаев заболевания коронавирусом, три человека выздоровели.