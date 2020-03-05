В IATA оценили убытки для авиаперевозчиков из-за коронавируса в $63-113 млрд

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует, что в 2020 году авиаперевозчики могут получить убыток в размере $63-113 млрд из-за падения спроса в связи со вспышкой нового коронавируса. Об этом говорится сообщении IATA.

Широкий диапазон возможного убытка объясняется несколькими возможными сценариями развития ситуации. Оценка влияния коронавируса на грузовые авиаперевозки еще не проводилась,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

25 февраля IATA оценивала убытки авиакомпаний в $30 млрд, причем только в том случае, если коронавирус не распространится за пределы Китая.

К настоящему моменту случаи заражения выявлены более чем в 70 странах. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии.