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Иран начал блокировать города из-за распространения коронавируса

Иран начал блокировать города из-за распространения коронавируса

Минздрав Ирана объявил о начале установки КПП на дорогах, чтобы ограничить поездки между городами, и рекомендовал согражданам меньше использовать бумажные купюры, сообщает АР. Эти объявления в телеэфире сделал глава ведомства Саид Намаки.

По его словам, количество подтвержденных случаев заражения достигло 3513, 107 заболевших умерли,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее закрывшиеся школы и университеты Ирана не будут работать до Навруза (20 марта). Министр также объявил, что автомобилисты на заправках не должны выходить из машин, а заправлять их будут сотрудники АЗС.

 

 


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