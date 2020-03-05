Мероприятия по предотвращению распространения коронавируса в Армении продолжаются

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения вопросов повестки дня премьер-министр поинтересовался у министра здравоохранения Арсена Торосяна о ходе мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом.

Арсен Торосян сообщил, что все мероприятия продолжаются. “У нас есть один подтвержденный случай в инфекционной больнице “Норк”, и 31 гражданин, которые находятся в изоляции в Цахкадзоре. Самочувствие и состояние здоровья всех этих людей нормальное, ни у кого нет жалоб, в том числе и у подтвержденного пациента. Вчера мы обследовали его жену, и у нее заражение не было подтверждено”, - сказал министр, добавив, что ежедневно проводятся тесты, и ситуация находится под контролем.

Арсен Торосян также представил информацию о распространенности и тенденциях развития ситуации в связи с коронавирусом в мире и отметил, что в течение 2-3 недель будут обсуждены все ограничительные меры, в том числе с Китаем.

Министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян сообщил, что занятия, по всей вероятности, возобновятся с понедельника, 9 марта. “Мы находимся в ежедневном контакте с министерством здравоохранения. На данный момент, по сути, у нас нет специальных инструкций, чтобы не возобновлять уроки. Если в ближайшие дни у нас не будет инструкций, мы возобновим занятия с понедельника”, - отметил министр.

Правительство представило предложения по проекту закона “О внесении изменений и дополнений в закон Республики Армения «О таможенном регулировании»”. Законопроект был доработан на основании предложений правительства. Соответственно, для возвращающихся в Армению граждан создаются более благоприятные условия для ввоза своего имущества в страну без уплаты таможенных пошлин. По словам председателя КГД Давида Ананяна, согласно действующему законодательству, основным препятствием является то, что человек может воспользоваться этой привилегией, если он ежегодно не находился в Республике Армения в течение 180 или более дней в течение последних 5 лет. Поправка предлагает сформулировать это требование следующим образом: в течение 5 лет (1825 дней) отсутствовал из Республики Армения минимум 915 дней.

В связи с необходимостью установления требований к мобильным и модульным бойням правительство внесло изменение и дополнения в одно из своих предыдущих решений. В результате появится возможность эксплуатировать мобильные и модульные бойни в соответствии с законодательством.

Правительство приняло решение об определении суммы естественных потерь, понесенных при производстве виноградных, медовых, фруктовых и ягодных дистиллятов и водки, что позволит хозяйствующим субъектам вычесть из валового дохода объем естественных потерь, понесенных в процессе производства. Согласно решению, предлагается распространить действующие при производстве коньяка и спирта регулирования на производство фруктовой водки.

Правительство утвердило Программу по улучшению обусловленной фактором здравоохранения рождаемости и мероприятия по обеспечению реализации программы на 2020-2023 гг. В результате ожидается улучшение репродуктивного здоровья подростков и молодежи, предотвращение репродуктивных и перинатальных потерь.