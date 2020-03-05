Министры ОПЕК одобрили дополнительное сокращение добычи нефти

Министры стран ОПЕК на заседании в четверг одобрили предложение сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки из-за влияния коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник из зала заседаний.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов, присутствующих на заседании министров ОПЕК, картель ждет, что страны, не входящие в ОПЕК, дополнительно снизят добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Министры стран ОПЕК в четверг на заседании, обсуждают параметры дополнительного ограничения добычи нефти для того, чтобы адекватно отреагировать на падение спроса на мировом рынке нефти на фоне вспышки коронавируса.