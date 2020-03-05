Ucom предлагает в два раза больше интернета на 2 года при покупке любого смартфона

В преддверии весенних праздников Ucom предлагает приобрести любой смартфон и иметь в два раза больше интернета в течение 2 лет.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами генеральный директор Ucom Айк Есаян представил весеннее предложение компании.

“Как всегда, в преддверии весенних праздников голосовые абоненты мобильной связи Ucom могут приобрести смартфон Xiaomi Redmi Note 8T с 4 основными камерами, 6.3-дюймовым полноценным экраном, мощной батареей, с возможностью быстрой зарядки за 80 800 драмов. В случае покупки новые и существующие абоненты постоплатных голосовых услуг U предоплатной и универсальной мобильной связи Ucom / универсальный плюс получат в 2 раза больше интернета без каких-либо обязательств. Гигабайты удвоятся в зависимости от включений в выбранный тарифный план. Абоненты предоплатной услуги U имеют возможность получить до 12 ГБ объема интернета, а абоненты услуги “универсальный плюс” могут получать до 90 ГБ объема интернета в течение 2 лет. Мы придаем важность стремлению наших абонентов оставаться на связи со своими близкими и предоставляем двойные гигабайты со всеми смартфонами”, - отметил Есаян.

Предложение будет действовать при приобретении любого смартфона как на наличные, так и в рассрочку.