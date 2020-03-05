На Корсике выявили три случая заражения новым коронавирусом

Медики выявили три первых случая заражения новым коронавирусом на французском острове Корсика, сообщает региональное агентство по здравоохранению (ARS).

По последним данным, число заразившихся коронавирусом во Франции составляет 285 человек.,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Отделение Ars сегодня подтвердило заражение COVID-19 на Корсике у трех человек…Их состояние не свидетельствует о тяжелом протекании болезни", - говорится в заявлении, которое в Twitter разместила префектура департамента Верхняя Корсика.

Отмечается, что все трое находятся в изоляции в больнице коммуны Аяччо.