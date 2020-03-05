“Магай”: гостеприимный уголок Ванадзора

В Ванадзоре Марине Давтян вместе с семьей начала гостевой бизнес и назвала гостевой дом “Магай”. Работа, начатая несколько лет назад, развивается день ото дня, принимают гостей из разных уголков мира. Вместе с быстрорастущим потоком туристов решили расширить бизнес и достроить второй этаж гостевого дома.

На инициативу первым откликнулся бизнес-партнер - АКБА-Кредит Агриколь Банк. Начались работы по строительству второго этажа гостевого дома.

“Наш второй этаж мы построили в 2018 году, строили в течение года. Благодаря большой поддержке нашего партнера АКБА банка мы смогли достичь нашей цели. 1 января 2019 г.было первое бронирование новых номеров гостевого дома. Мы постарались довести дело до конца до 31 декабря”, - рассказывает Марине Давтян.

Марине вместе с другими членами семьи, чтобы продвинуть семейный бизнес еще на шаг вперед участвовала в бесплатных бизнес-курсах, организованных АКБА-Кредит Агриколь банком с целью развития предпринимательства.

“В 2019 году мы получили приглашение для участия в курсах АКБА банка. Пройдя эти курсы, ты не только приобретаешь знания, приносит пользу и человеческое общение, завязываются новые связи”, - отмечает Марине.

Подробности в видеоматериале.