Жителям Китая разрешили есть лягушек, несмотря на коронавирус

Китайское правительство официально разрешило населению есть диетических лягушек и представителей некоторых видов черепах, несмотря на общенациональный запрет на употребление в пищу мяса диких животных в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Министерством сельского хозяйства и деревни Китая.

В соответствии с решением, такая живность в Китае теперь будет относиться к категории "водных животных". Власти сделали исключение из правил через неделю после того, как приняли соответствующее постановление. Благодаря этому будут спасены от разорения многочисленные рестораны и аграрные хозяйства, специализирующиеся на выращивании и продаже деликатесов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По официальным данным, запрет на употребление в пищу лягушачьего мяса лишил бы в Китае значительных доходов около 2 млн человек и мог подстегнуть безработицу. Кроме того, десятки миллионов потребителей больше не смогли бы лакомиться многочисленными блюдами традиционной кухни.