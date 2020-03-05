Союз добровольцев “Еркрапа” консолидировался и расширяет свои ряды: Сасун Микаелян

Союз добровольцев “Еркрапа” за короткий срок сумел консолидироваться и стать единой сплоченной структурой. Как передает Арменпресс, об этом заявил председатель Союза добровольцев “Еркрапа” Сасун Микаелян в ходе мероприятия, организованного 5 марта по случаю Дня рождения Вазгена Саркисяна.

“В тяжелые дни Арцахской войны самая тяжелая ноша пала на плечи добровольцев “Еркрапа”. Осознавая это, благодаря сплоченности героического народа Арцаха и Армении и всего армянства, мы смогли победить”, - подчеркнул Микаелян.

По словам председателя Союза добровольцев “Еркрапа”, после 12-го съезда СДЕ им удалось вовлечь и членов других организаций в состав Союза.

“Из этих организаций мы включили по одному члену и в состав нашего правления. Сегодня правление укомплектовано и членами этой структуры, и мы расширяем наши ряды” , - отметил Сасун Микаелян.

5 марта 1959 году родился Вазген Саркисян - военный и политический деятель. Он был первым министром обороны Республики Армения в 1991 - 1992 гг., затем в 1995 - 1999 гг. После был премьер-министром Республики Армения. С 11 июня 1999 года до дня его убийства - 27 октября того же года. Ему было присвоено героическое звание Спарапета, поскольку он внес большой вклад в дело независимости, безопасности Армении и становления армянской армии. Саркисяну присвоены высшие звания Армении и Арцаха - Национальный герой Армении и Герой Арцаха.