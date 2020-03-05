Власти Китая из-за коронавируса не справляются с утилизацией медицинских отходов

В Китае из-за коронавируса остро встала проблема утилизации медицинских отходов, в частности, медицинских масок, написала в четверг газета South China Morning Post (SCMP).

Спрос на медицинские маски растет по всему миру, Китай ежедневно производит порядка 116 млн масок. В результате объем медицинских отходов значительно возрос на всей территории страны, отмечает газета,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

КНР не раскрывает число мусоросжигательных установок для утилизации медицинских отходов, однако эксперты полагают, что за последнее десятилетие оно не меняется. К примеру, в Ухане, эпицентре коронавируса, объем медицинских отходов на прошлой неделе возрос в четыре раза - до 200 тонн в день. Однако единственное предприятие по утилизации медицинского мусора в этом городе способно за сутки переработать не более 50 тонн отходов. В результате возле больниц в Ухане скапливаются кучи использованных медицинских масок и других средств защиты, сообщает SCMP.

Власти Уханя пытаются найти решение проблемы. Они перепрофилируют другие мусоросжигательные предприятия под работу с медицинскими отходами и создают дополнительные хранилища для такого мусора. Также Ухань направляет часть отходов для утилизации в соседние города и планирует построить больше предприятий для переработки в районе больниц, отмечает издание.