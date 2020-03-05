Апелляционный суд удовлетворил апелляцию о новом рассмотрении дела об убийстве 26 летней давности

Апелляционный суд полностью удовлетворил апелляцию прокуратуры о направлении дела убитого 26 лет назад Мгера Погосяна на новое рассмотрение.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал советник генерального прокурора Армении Гор Абрамян.

“Апелляционный суд Армении на основании вновь открывшегося обстоятельства сегодня полностью удовлетворил апелляцию прокуратуры относительно отмены приговора, вынесенного Аштаракским районным судом по делу 26-летней давности об убийстве Мгера Погосяна в ресторанном комплексе, действующем на территории села Тароник Армавирской области, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции общей юрисдикции Еревана”, - написал Абрамян.

23 июля 2009 г. Апелляционный суд принял заявление сына Погосяна Эдуарда Погосяна о том, что его отца убил племянник бывшего депутата Национального собрания, генерала Манвела Григоряна Грант Григорян.

Грант Григорян был приговорен по делу Мгера Погосяна к году лишения свободы за нанесение несовместимых с жизнью травм в результате нарушения правил обращения с оружием.