Премьер-министр поручил в случаях недолива применять строгие меры

Инспекционный орган по надзору за рынком провел проверку на 29 бензозаправочных станциях, в 16 случаях из которых был обнаружен недолив бензина. Об этом на заседании правительства заявил руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян.

Премьер-министра Никола Пашиняна интересовало, есть ли гарантии полных, соответствующих требованию клиентов заправок на бензозаправочных станциях.

“Для этого мы дали поручения Инспекционному органу по надзору за рынком. Это обязанность государства: если я дал бензоколонке право работать, то и гражданину должен дать гарантию, что при заполнении 5 литров бензина, это именно 5 литров, а не 4,9. Сегодня мы не можем дать эту гарантию. Та же проблема и с газом. Если мы не смогли предоставить эти гарантии в случаях с газом, бензином, то их нет и случае с электроэнергией и с телефонными разговорами”, - как передает Арменпресс, сказал Н. Пашинян.

Руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян отметил, что после вступления закона в силу Инспекционный орган по надзору за рынком провел проверку на 29 бензоколонках, в 16 из которых зафиксированы нарушения, а это составляет 60 %.

Премьер-министр отметил, что не должно быть так, чтобы бензоколонке штрафы были выгоднее чем честная работа. “Человек зарабатывает миллионы посредством такого механизма, мы ему говорим, что он оштрафованы на 15 000 драмов, он благодарит нас. Если кто-то обманул 100 000 человек, должны быть наложены такие штрафы, чтобы эта компания встала перед проблемой закрытия”, - сказал премьер-министр.